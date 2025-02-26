В Челябинске планируется отремонтировать Троицкий тракт от пересечения с автодорогой Меридиан и до выезда из города в районе Исаково. На работы администрация выделит из бюджета 353 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Троицкому тракту от автомобильной дороги Меридиан до границы города Челябинска. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте.
Согласно документации, заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства. Подрядчик должен будет закончить работы до 1 октября 2025 года. Они будут проводиться в несколько этапов.
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