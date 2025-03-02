Абаев: Казахстан поддерживает объективное расследование авиакатастрофы в Актау

Казахстан настаивает на проведении объективного и прозрачного расследования авиакатастрофы в Актау. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев.
«Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование», — заявил Абаев РИА «Новости». Посол также уточнил, что процесс расследования осуществляется в строгом соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также с участием представителей из Азербайджана, России и Бразилии.
Предварительный отчет Минтранса Казахстана по авиакатастрофе пока не устанавливает вину или ответственность каких-либо сторон, отметил Абаев. Окончательный отчет планируется опубликовать к декабрю 2025 года, что соответствует международным нормам и рекомендациям ICAO. По словам посла, представители ICAO уже высоко оценили качество и детализацию предварительного отчета.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. Воздушное судно перевозило 62 пассажира и пять членов экипажа.
Из числа находившихся на борту спаслись 29 человек. По информации, предоставленной посольством РФ, среди выживших оказались девять россиян. Общее количество российских граждан на борту составляло 16 человек.
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