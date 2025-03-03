Челябинцы скупили билеты на концерт Большого симфонического оркестра Чайковского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В программе концерта оркестра ожидается шесть композиций
В программе концерта оркестра ожидается шесть композиций Фото:

В Челябинске не осталось билетов на концерт Большого симфонического оркестра (БСО) имени Чайковского (Москва). Выступление состоится в концертном зале имени Прокофьева 20 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — сообщается на сайте ГЗК. Билеты были раскуплены примерно за две недели до концерта.

Оркестр представит программу, включающую в себя произведения русских классиков. Зрители услышат симфоническую поэму «Франческа да Римини» Петра Чайковского, «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь», «Классическую симфонию» Сергея Прокофьева и другие известные произведения.

Большой симфонический оркестр имени Чайковского был основан в 1930 году (первый в СССР). С 1974 года бессменным руководителем и главным дирижером коллектива является народный артист СССР Владимир Федосеев. В 2023 году БСО забрал премию BraVo в номинации «Оркестр года».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске не осталось билетов на концерт Большого симфонического оркестра (БСО) имени Чайковского (Москва). Выступление состоится в концертном зале имени Прокофьева 20 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — сообщается на сайте ГЗК. Билеты были раскуплены примерно за две недели до концерта. Оркестр представит программу, включающую в себя произведения русских классиков. Зрители услышат симфоническую поэму «Франческа да Римини» Петра Чайковского, «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь», «Классическую симфонию» Сергея Прокофьева и другие известные произведения. Большой симфонический оркестр имени Чайковского был основан в 1930 году (первый в СССР). С 1974 года бессменным руководителем и главным дирижером коллектива является народный артист СССР Владимир Федосеев. В 2023 году БСО забрал премию BraVo в номинации «Оркестр года».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...