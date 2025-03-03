Челябинцы скупили билеты на концерт Большого симфонического оркестра Чайковского

В Челябинске не осталось билетов на концерт Большого симфонического оркестра (БСО) имени Чайковского (Москва). Выступление состоится в концертном зале имени Прокофьева 20 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — сообщается на сайте ГЗК. Билеты были раскуплены примерно за две недели до концерта.
Оркестр представит программу, включающую в себя произведения русских классиков. Зрители услышат симфоническую поэму «Франческа да Римини» Петра Чайковского, «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь», «Классическую симфонию» Сергея Прокофьева и другие известные произведения.
Большой симфонический оркестр имени Чайковского был основан в 1930 году (первый в СССР). С 1974 года бессменным руководителем и главным дирижером коллектива является народный артист СССР Владимир Федосеев. В 2023 году БСО забрал премию BraVo в номинации «Оркестр года».
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