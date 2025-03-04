В ХМАО назвали город с самыми большими долгами по капремонту

В ХМАО самую большую сумму по капремонту задолжали жители Нижневартовска. Об этом сообщили в Югорском фонде капремонта многоквартирных домов.
«Суммарный долг: жители Нижневартовска не доплатили взносы на общую сумму 452,3 миллиона рублей, В Сургуте за должниками числится 437,2 миллиона рублей. Также в Ханты-Мансийске жители задолжали 100,6 миллиона рублей», — сказано в сообщении официального telegram-канала.
В настоящее время числится около 49 тысяч лицевых счетов с долгом более 5 тысяч рублей по взносам на капремонт, в 2024 году количество должников было свыше 55 тысяч. Из этого следует, что в Югре сумма задолженности постепенно снижается, но по-прежнему остается внушительной — 1,624 миллиарда рублей.
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