04 марта 2025

В ХМАО назвали город с самыми большими долгами по капремонту

Жители Нижневартовска задолжали самую большую сумму за капремонт в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска задолжали за капремонт боле 450 миллионов рублей
Жители Нижневартовска задолжали за капремонт боле 450 миллионов рублей Фото:

В ХМАО самую большую сумму по капремонту задолжали жители Нижневартовска. Об этом сообщили в Югорском фонде капремонта многоквартирных домов.

«Суммарный долг: жители Нижневартовска не доплатили взносы на общую сумму 452,3 миллиона рублей, В Сургуте за должниками числится 437,2 миллиона рублей. Также в Ханты-Мансийске жители задолжали 100,6 миллиона рублей», — сказано в сообщении официального telegram-канала.

В настоящее время числится около 49 тысяч лицевых счетов с долгом более 5 тысяч рублей по взносам на капремонт, в 2024 году количество должников было свыше 55 тысяч. Из этого следует, что в Югре сумма задолженности постепенно снижается, но по-прежнему остается внушительной — 1,624 миллиарда рублей.

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В ХМАО самую большую сумму по капремонту задолжали жители Нижневартовска. Об этом сообщили в Югорском фонде капремонта многоквартирных домов. «Суммарный долг: жители Нижневартовска не доплатили взносы на общую сумму 452,3 миллиона рублей, В Сургуте за должниками числится 437,2 миллиона рублей. Также в Ханты-Мансийске жители задолжали 100,6 миллиона рублей», — сказано в сообщении официального telegram-канала. В настоящее время числится около 49 тысяч лицевых счетов с долгом более 5 тысяч рублей по взносам на капремонт, в 2024 году количество должников было свыше 55 тысяч. Из этого следует, что в Югре сумма задолженности постепенно снижается, но по-прежнему остается внушительной — 1,624 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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