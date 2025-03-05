Аналитики назвали вакансии для мам в декрете с самой высокой зарплатой в Перми

Самой высокооплачиваемой вакансией, подходящей для мам в декрете, стала позиция агента по продажам. Такой специалист может получать до 1,5 млн рублей в месяц, рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Для мам в декрете могут подойти вакансии с частичной занятостью или свободным графиком, а также работа на удаленке. Самой высокооплачиваемой стала вакансия хантера/агента по продажам. Им готовы предложить от 100 тысяч до 1,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
От 200 тысяч рублей предлагают таргетологу БФЛ и агенту по банкротству. В топ-5 также вошли вакансии менеджера по продажам (от 150 до 350 тысяч рублей) и специалиста тендерного отдела (от 50 до 300 тысяч рублей).
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