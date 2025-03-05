05 марта 2025

Аналитики назвали вакансии для мам в декрете с самой высокой зарплатой в Перми

В Перми мамам в декрете предлагают зарплату до 1,5 млн рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины в декретном отпуске могут зарабатывать сотни тысяч рублей
Женщины в декретном отпуске могут зарабатывать сотни тысяч рублей Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией, подходящей для мам в декрете, стала позиция агента по продажам. Такой специалист может получать до 1,5 млн рублей в месяц, рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Для мам в декрете могут подойти вакансии с частичной занятостью или свободным графиком, а также работа на удаленке. Самой высокооплачиваемой стала вакансия хантера/агента по продажам. Им готовы предложить от 100 тысяч до 1,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.

От 200 тысяч рублей предлагают таргетологу БФЛ и агенту по банкротству. В топ-5 также вошли вакансии менеджера по продажам (от 150 до 350 тысяч рублей) и специалиста тендерного отдела (от 50 до 300 тысяч рублей).

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Самой высокооплачиваемой вакансией, подходящей для мам в декрете, стала позиция агента по продажам. Такой специалист может получать до 1,5 млн рублей в месяц, рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «Для мам в декрете могут подойти вакансии с частичной занятостью или свободным графиком, а также работа на удаленке. Самой высокооплачиваемой стала вакансия хантера/агента по продажам. Им готовы предложить от 100 тысяч до 1,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. От 200 тысяч рублей предлагают таргетологу БФЛ и агенту по банкротству. В топ-5 также вошли вакансии менеджера по продажам (от 150 до 350 тысяч рублей) и специалиста тендерного отдела (от 50 до 300 тысяч рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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