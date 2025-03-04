Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения шестиклассника в ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения шестиклассника в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в ведомстве.
«Главой ведомства дано поручение руководителю СК России по ХМАО Мокшину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства.
Ранее в апреле 2024 года подросток избил шестиклассника и снял это на камеру. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 112 УК РФ. Также сообщается, что отец пострадавшего ребенка заявил о затягивании расследования.
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