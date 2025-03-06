Туск призвал нарастить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией

Европе необходимо усилить военное присутствие на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией», — заявил Туск. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что защита восточной границы ЕС является приоритетом и требует средств и инфраструктурной помощи.
По его словам, для начала необходимо обеспечить безопасность не только на земле, но и в море, воздухе и киберпространстве. Он заявил, что именно такая комплексная безопасность позволит Европе эффективнее оказывать поддержку Украине. Туск также выразил поддержку созданию «воздушного щита» над Европой, особенно над восточным флангом, как меры по укреплению региональной безопасности.
Ранее Москва уже выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе и заявляла о нежелании эскалации конфликта или новой холодной войны. Однако, по мнению РФ, страны НАТО и ЕС готовятся к прямому столкновению с Россией. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение европейского контингента на Украине или вблизи границы с РФ, будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.
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