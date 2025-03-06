06 марта 2025

Две машины сгорели в гаражном кооперативе в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на площади 25 квадратов ликвидировали специалисты МЧС России (архивное фото)
Возгорание на площади 25 квадратов ликвидировали специалисты МЧС России (архивное фото) Фото:

В поселке Новосинеглазово, который входит в состав Челябинска, произошел пожар в гаражном кооперативе №208. Жертв нет, но сгорели две машины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Пожар произошел в поселке Новосинеглазово в гаражно-строительном кооперативе №208. Жертв нет, но в огне серьезно пострадали два легковых автомобиля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушением правил.

Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушениями
Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушениями
Фото:
Во время пожара сильно пострадали две машины
Во время пожара сильно пострадали две машины
Фото:

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В поселке Новосинеглазово, который входит в состав Челябинска, произошел пожар в гаражном кооперативе №208. Жертв нет, но сгорели две машины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар произошел в поселке Новосинеглазово в гаражно-строительном кооперативе №208. Жертв нет, но в огне серьезно пострадали два легковых автомобиля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушением правил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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