Возгорание на площади 25 квадратов ликвидировали специалисты МЧС России (архивное фото)
В поселке Новосинеглазово, который входит в состав Челябинска, произошел пожар в гаражном кооперативе №208. Жертв нет, но сгорели две машины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Пожар произошел в поселке Новосинеглазово в гаражно-строительном кооперативе №208. Жертв нет, но в огне серьезно пострадали два легковых автомобиля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушением правил.
Причиной пожара могла стать печь, установленная с нарушениями
Во время пожара сильно пострадали две машины
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