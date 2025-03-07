Что такое режим повышенной готовности и почему его объявляют

В Ростовской области из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности (РПГ). Такое распоряжение выпустил губернатор региона Юрий Слюсарь.
РПГ может вводиться как на федеральном, так и на региональном уровне. Он служит для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации (ЧС) и означает некоторые изменения в обязанностях и власти, и населения. Подробнее о том, что должны делать власти и граждане во время РПГ, а также о штрафах за нарушение правил — в материале URA.RU.
Определение
РПГ — это режим особого функционирования власти, организаций и учреждений. Он заключается в постоянной готовности к оперативному реагированию на ЧС и усилению профилактических мероприятий.
В условиях РПГ все госинституты переходят на усиленный режим работы в преддверии возможной угрозы, обязанности граждан увеличиваются, а их права могут быть частично ограничены. Это предусмотрено для превентивного предотвращения возможной ЧС или для минимизации их последствий. Хотя реальная угроза еще не реализовалась, но изменения в обязанностях и правах граждан, а также в нагрузке на органы власти уже происходят.
Когда вводится
РПГ вводится, когда на определённой части территории РФ есть угроза возникновения ЧС. Он предшествует введению режима ЧС, если таковая все таки возникнет. Один из примеров — такой режим был введен в России во время пандемии COVID-19.
Полномочия и обязанности власти
При РПГ у власти есть несколько уровней реагирования, они отличаются риском возникновения ЧС и серьезностью его возможных последствий. При введении данного режима власть может:
- ограничить доступ на территорию с угрозой ЧС;
- изменить порядок использования транспорта, средств связи и оповещения и другого государственного и негосударственного имущества;
- приостанавливать деятельность организаций при наличии угрозы безопасности работников.
У власти также появляются дополнительные обязанности:
- прогнозировать развитие ЧС и ее масштабов;
- уведомлять население о приемах и способах защиты;
- предупреждать возникновение ЧС, снижать размеры ущерба и обеспечивать безопасность населения и территорий.
Правила поведения населения
После введения РПГ жители региона обязуются выполнять некоторые действия. Так, граждане должны:
- всегда носить с собой паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- выполнять указания должностных лиц, которые противодействуют возникшей опасности;
- вызывать скорую при обнаружении пострадавшим, а также оказывать таковым первую помощь;
- выполнять все установленные правила поведения при угрозе или возникновении ЧС;
- изучать способы защиты себя и территории от ЧС;
- учится оказывать первую помощь и пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты;
- соблюдать меры безопасности в быту и трудовой деятельности и не нарушать дисциплину.
Штрафы за нарушение
В России РПГ и связанные с ним обязанности и ограничения устанавливаются специальными постановлениями региональных властей, а также Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 и законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». За несоблюдение предписаний, установленных в постановлениях о режиме повышенной готовности, предусмотрены значительные штрафы. В частности, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, организации — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 тысяч до 500 тысяч рублей, а граждане — от тысячи до 30 тысяч рублей.
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