Свердловских медиков лишили выплат на миллионы рублей

В Лесном (Свердловская область) 44 сотрудника Центральной медико-санитарной части №91 остались без социальных выплат на 11 миллионов рублей. Дело в том, что работодатель не внес медиков в реестр, направляемый в Соцфонд РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Врачам, фельдшерам, медсестрам и сотрудникам клинико-диагностической лаборатории с марта по ноябрь 2024-го не начислялась специальная социальная выплата. Нарушение прав работников было допущено в связи с невключением работодателем их в соответствующий реестр, направляемый в территориальное подразделение Социального фонда России», — пояснили в ведомстве.
К делу подключилась прокуратура, направив в суд исковые заявления о восстановлении прав работников. «После вмешательства надзорного ведомства медицинским работникам перечислена специальная социальная выплата на общую сумму свыше 11 млн рублей», — добавили там.
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