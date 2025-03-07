Свердловских медиков лишили выплат на миллионы рублей

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Выплаты не получили 44 медика
Выплаты не получили 44 медика Фото:

В Лесном (Свердловская область) 44 сотрудника Центральной медико-санитарной части №91 остались без социальных выплат на 11 миллионов рублей. Дело в том, что работодатель не внес медиков в реестр, направляемый в Соцфонд РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Врачам, фельдшерам, медсестрам и сотрудникам клинико-диагностической лаборатории с марта по ноябрь 2024-го не начислялась специальная социальная выплата. Нарушение прав работников было допущено в связи с невключением работодателем их в соответствующий реестр, направляемый в территориальное подразделение Социального фонда России», — пояснили в ведомстве.

К делу подключилась прокуратура, направив в суд исковые заявления о восстановлении прав работников. «После вмешательства надзорного ведомства медицинским работникам перечислена специальная социальная выплата на общую сумму свыше 11 млн рублей», — добавили там.

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В Лесном (Свердловская область) 44 сотрудника Центральной медико-санитарной части №91 остались без социальных выплат на 11 миллионов рублей. Дело в том, что работодатель не внес медиков в реестр, направляемый в Соцфонд РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Врачам, фельдшерам, медсестрам и сотрудникам клинико-диагностической лаборатории с марта по ноябрь 2024-го не начислялась специальная социальная выплата. Нарушение прав работников было допущено в связи с невключением работодателем их в соответствующий реестр, направляемый в территориальное подразделение Социального фонда России», — пояснили в ведомстве. К делу подключилась прокуратура, направив в суд исковые заявления о восстановлении прав работников. «После вмешательства надзорного ведомства медицинским работникам перечислена специальная социальная выплата на общую сумму свыше 11 млн рублей», — добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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