08 марта 2025
07 марта 2025

В ХМАО в десятки раз взлетел спрос на дизайн интерьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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За три месяца спрос на дизайнеров интерьеров подскочил в 23 раза
За три месяца спрос на дизайнеров интерьеров подскочил в 23 раза Фото:

В ХМАО с декабря прошлого года спрос на услуги по дизайну интерьеров вырос в 23 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».

«С декабря 2024 по февраль 2025 года в ХМАО наиболее заметный спрос отмечен на дизайн интерьеров. За период интерес к данной услуге вырос в 23 раза», — сообщили эксперты.

В топ популярных услуг в ХМАО вошли маникюр и педикюр, наращивание ресниц и уход за бровями, СПА-услуги и массаж. Также югорчане в текущий зимний сезон часто обращались за консультациями к юристам и бухгалтерам, прибегали к услугам парикмахеров, а также искали исполнителей сантехнических работ. Эксперты отмечают, что предложение работ на рынке услуг в Югре за год выросло на 73%.

В округе за год стоимость пребывания в санаториях округа выросла почти на 35%. В Сургуте цена поднялась больше всего — на 45% и теперь в сутки за отдых придется отдать 7,6 тысячи рублей.

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В ХМАО с декабря прошлого года спрос на услуги по дизайну интерьеров вырос в 23 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг». «С декабря 2024 по февраль 2025 года в ХМАО наиболее заметный спрос отмечен на дизайн интерьеров. За период интерес к данной услуге вырос в 23 раза», — сообщили эксперты. В топ популярных услуг в ХМАО вошли маникюр и педикюр, наращивание ресниц и уход за бровями, СПА-услуги и массаж. Также югорчане в текущий зимний сезон часто обращались за консультациями к юристам и бухгалтерам, прибегали к услугам парикмахеров, а также искали исполнителей сантехнических работ. Эксперты отмечают, что предложение работ на рынке услуг в Югре за год выросло на 73%. В округе за год стоимость пребывания в санаториях округа выросла почти на 35%. В Сургуте цена поднялась больше всего — на 45% и теперь в сутки за отдых придется отдать 7,6 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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