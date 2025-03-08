В ХМАО в десятки раз взлетел спрос на дизайн интерьеров

В ХМАО с декабря прошлого года спрос на услуги по дизайну интерьеров вырос в 23 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«С декабря 2024 по февраль 2025 года в ХМАО наиболее заметный спрос отмечен на дизайн интерьеров. За период интерес к данной услуге вырос в 23 раза», — сообщили эксперты.
В топ популярных услуг в ХМАО вошли маникюр и педикюр, наращивание ресниц и уход за бровями, СПА-услуги и массаж. Также югорчане в текущий зимний сезон часто обращались за консультациями к юристам и бухгалтерам, прибегали к услугам парикмахеров, а также искали исполнителей сантехнических работ. Эксперты отмечают, что предложение работ на рынке услуг в Югре за год выросло на 73%.
В округе за год стоимость пребывания в санаториях округа выросла почти на 35%. В Сургуте цена поднялась больше всего — на 45% и теперь в сутки за отдых придется отдать 7,6 тысячи рублей.
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