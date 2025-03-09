09 марта 2025

Скандальный экс-депутат Пермской гордумы занялся строительством

Бывший депутат Пермской гордумы Ширев возглавил строительную компанию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ширев занял пост гендиректора строительной компании с 21 февраля
Ширев занял пост гендиректора строительной компании с 21 февраля Фото:

Бывший депутат Пермской городской думы Павел Ширев возглавил строительную компанию «Глобус». Она зарегистрирована в Перми 21 февраля, следует из информации в сервисе СБИС.

«ООО „Строительная компания „Глобус““ зарегистрировано 21 февраля 2025 года. Генеральный директор — Ширев Павел Германович. Ширевой Александре Павловне принадлежит 100% долей компании», — говорится в сервисе СБИС.

Строительная компания «Глобус» ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, строительного контроля и авторского надзора, предоставляет технические консультации в этих областях. Также она производит земляные, штукатурные, малярные, кровельные и прочие строительно-монтажные работы.

Ранее Ширев руководил компаниями, которые занимаются наземными перевозками. В конце 2013 года он занял пост руководителя МБУ «Горсвет». В новой должности он продолжал лоббировать интересы перевозчиков, в чем его уличила мэрия. В 2015 году он был уволен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат Пермской городской думы Павел Ширев возглавил строительную компанию «Глобус». Она зарегистрирована в Перми 21 февраля, следует из информации в сервисе СБИС. «ООО „Строительная компания „Глобус““ зарегистрировано 21 февраля 2025 года. Генеральный директор — Ширев Павел Германович. Ширевой Александре Павловне принадлежит 100% долей компании», — говорится в сервисе СБИС. Строительная компания «Глобус» ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, строительного контроля и авторского надзора, предоставляет технические консультации в этих областях. Также она производит земляные, штукатурные, малярные, кровельные и прочие строительно-монтажные работы. Ранее Ширев руководил компаниями, которые занимаются наземными перевозками. В конце 2013 года он занял пост руководителя МБУ «Горсвет». В новой должности он продолжал лоббировать интересы перевозчиков, в чем его уличила мэрия. В 2015 году он был уволен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...