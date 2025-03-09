Скандальный экс-депутат Пермской гордумы занялся строительством

Бывший депутат Пермской городской думы Павел Ширев возглавил строительную компанию «Глобус». Она зарегистрирована в Перми 21 февраля, следует из информации в сервисе СБИС.
«ООО „Строительная компания „Глобус““ зарегистрировано 21 февраля 2025 года. Генеральный директор — Ширев Павел Германович. Ширевой Александре Павловне принадлежит 100% долей компании», — говорится в сервисе СБИС.
Строительная компания «Глобус» ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, строительного контроля и авторского надзора, предоставляет технические консультации в этих областях. Также она производит земляные, штукатурные, малярные, кровельные и прочие строительно-монтажные работы.
Ранее Ширев руководил компаниями, которые занимаются наземными перевозками. В конце 2013 года он занял пост руководителя МБУ «Горсвет». В новой должности он продолжал лоббировать интересы перевозчиков, в чем его уличила мэрия. В 2015 году он был уволен.
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