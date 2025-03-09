Бастрыкин требует проверить мигрантов, организовавших нелегальный рынок в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о проверке мигрантов, незаконно торгующих на рынке в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».
«В Информационный центр СК России обратилась жительница Нижневартовска по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Иностранные граждане на ярмарке массово реализуют продукцию без соответствующих сертификатов качества, при этом не производя налоговых отчислений», — говорится в сообщении.
По словам вартовчан, несмотря на многочисленные обращения к местным органам, проблему до сих пор не решили. В СУ СКР по ХМАО организована процессуальная проверка, по результатам которой Бастрыкину отчитается руководитель управления Михаил Мокшин.
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