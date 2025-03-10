Ирина Аллегрова получила орден от Путина

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Ирина Аллегрова награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Ирина Аллегрова награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил певице Ирине Аллегровой орден «За заслуги в культуре и искусстве». Церемония награждения прошла в одном из торжественных залов Кремля, где собрались деятели культуры, политики и общественные личности.

«Наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „АРТиКУЛ“, город Москва», — сказано в указе Президента. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. 

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Елене Ваенге (Хрулевой). Об этом сообщалось в официальном документе. 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил певице Ирине Аллегровой орден «За заслуги в культуре и искусстве». Церемония награждения прошла в одном из торжественных залов Кремля, где собрались деятели культуры, политики и общественные личности. «Наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „АРТиКУЛ“, город Москва», — сказано в указе Президента. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.  Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Елене Ваенге (Хрулевой). Об этом сообщалось в официальном документе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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