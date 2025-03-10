Ирина Аллегрова получила орден от Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил певице Ирине Аллегровой орден «За заслуги в культуре и искусстве». Церемония награждения прошла в одном из торжественных залов Кремля, где собрались деятели культуры, политики и общественные личности.
«Наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „АРТиКУЛ“, город Москва», — сказано в указе Президента. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Елене Ваенге (Хрулевой). Об этом сообщалось в официальном документе.
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