10 марта 2025

Челябинка из-за долга в полмиллиона не смогла с первой попытки улететь в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полететь в отпуск женщина смогла только после погашения всех долгов
Полететь в отпуск женщина смогла только после погашения всех долгов Фото:

Жительница Челябинска не смогла улететь в отпуск с семьей в теплые страны из-за долга в полмиллиона рублей. Ей пришлось выплатить полагающуюся сумму и лететь на следующем рейсе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

«Жительницу Челябинска не выпустили в заграничный семейный тур в связи с полумиллионным долгом. Догонять улетевшую семью ей пришлось после полного погашения задолженности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении женщины велось исполнительное производство по делу о защите прав потребителей. Она задолжала более 782 тысяч рублей. Остаток долга составлял 477 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей.

«К должнице был применен полный комплекс мер принудительного исполнения», — добавили в ведомстве. Но покрывать долги она не хотела. Женщину остановили во время перехода госграницы в аэропорту, когда она с семьей собиралась лететь в отпуск. В результате, муж с детьми улетели, а женщина отправилась оплачивать долги. Вылететь к семье она смогла только на следующий день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска не смогла улететь в отпуск с семьей в теплые страны из-за долга в полмиллиона рублей. Ей пришлось выплатить полагающуюся сумму и лететь на следующем рейсе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП). «Жительницу Челябинска не выпустили в заграничный семейный тур в связи с полумиллионным долгом. Догонять улетевшую семью ей пришлось после полного погашения задолженности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении женщины велось исполнительное производство по делу о защите прав потребителей. Она задолжала более 782 тысяч рублей. Остаток долга составлял 477 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей. «К должнице был применен полный комплекс мер принудительного исполнения», — добавили в ведомстве. Но покрывать долги она не хотела. Женщину остановили во время перехода госграницы в аэропорту, когда она с семьей собиралась лететь в отпуск. В результате, муж с детьми улетели, а женщина отправилась оплачивать долги. Вылететь к семье она смогла только на следующий день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...