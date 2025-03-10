Челябинка из-за долга в полмиллиона не смогла с первой попытки улететь в отпуск

11 марта 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Полететь в отпуск женщина смогла только после погашения всех долгов Фото: Роман Наумов © URA.RU Жительница Челябинска не смогла улететь в отпуск с семьей в теплые страны из-за долга в полмиллиона рублей. Ей пришлось выплатить полагающуюся сумму и лететь на следующем рейсе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП). «Жительницу Челябинска не выпустили в заграничный семейный тур в связи с полумиллионным долгом. Догонять улетевшую семью ей пришлось после полного погашения задолженности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении женщины велось исполнительное производство по делу о защите прав потребителей. Она задолжала более 782 тысяч рублей. Остаток долга составлял 477 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей. «К должнице был применен полный комплекс мер принудительного исполнения», — добавили в ведомстве. Но покрывать долги она не хотела. Женщину остановили во время перехода госграницы в аэропорту, когда она с семьей собиралась лететь в отпуск. В результате, муж с детьми улетели, а женщина отправилась оплачивать долги. Вылететь к семье она смогла только на следующий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска не смогла улететь в отпуск с семьей в теплые страны из-за долга в полмиллиона рублей. Ей пришлось выплатить полагающуюся сумму и лететь на следующем рейсе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП). «Жительницу Челябинска не выпустили в заграничный семейный тур в связи с полумиллионным долгом. Догонять улетевшую семью ей пришлось после полного погашения задолженности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении женщины велось исполнительное производство по делу о защите прав потребителей. Она задолжала более 782 тысяч рублей. Остаток долга составлял 477 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей. «К должнице был применен полный комплекс мер принудительного исполнения», — добавили в ведомстве. Но покрывать долги она не хотела. Женщину остановили во время перехода госграницы в аэропорту, когда она с семьей собиралась лететь в отпуск. В результате, муж с детьми улетели, а женщина отправилась оплачивать долги. Вылететь к семье она смогла только на следующий день.