Пермяков снова атакуют фейковые чиновники минприроды

В Пермском крае повторились случаи мошенничества от имени сотрудников краевого минприроды. Последний раз мошенники активизировались 25 февраля. Неизвестные вновь отправляют сообщения в мессенджерах. Представители ведомства советуют пермякам проявлять осмотрительность и не реагировать на подобные провокации.
«В понедельник, 10 марта, зафиксированы новые факты рассылки через Telegram сообщений от лиц, выдающих себя за работников министерства. Их целью является выманивание персональной информации, а также привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег», — предупреждает ведомство в своем telegram-канале.
В пресс-службе добавляют, что лучшим вариантом будет игнорирование и блокировка подозрительного пользователя. Однако если вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо заявить об этом в полицию.
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