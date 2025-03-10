10 марта 2025

Пермяков снова атакуют фейковые чиновники минприроды

Минприроды Прикамья предупредило о мошенничестве от имени сотрудников ведомства
© Служба новостей «URA.RU»
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Целью мошенников является привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег
Целью мошенников является привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег Фото:

В Пермском крае повторились случаи мошенничества от имени сотрудников краевого минприроды. Последний раз мошенники активизировались 25 февраля. Неизвестные вновь отправляют сообщения в мессенджерах. Представители ведомства советуют пермякам проявлять осмотрительность и не реагировать на подобные провокации.

«В понедельник, 10 марта, зафиксированы новые факты рассылки через Telegram сообщений от лиц, выдающих себя за работников министерства. Их целью является выманивание персональной информации, а также привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег», — предупреждает ведомство в своем telegram-канале.

В пресс-службе добавляют, что лучшим вариантом будет игнорирование и блокировка подозрительного пользователя. Однако если вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо заявить об этом в полицию.

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В Пермском крае повторились случаи мошенничества от имени сотрудников краевого минприроды. Последний раз мошенники активизировались 25 февраля. Неизвестные вновь отправляют сообщения в мессенджерах. Представители ведомства советуют пермякам проявлять осмотрительность и не реагировать на подобные провокации. «В понедельник, 10 марта, зафиксированы новые факты рассылки через Telegram сообщений от лиц, выдающих себя за работников министерства. Их целью является выманивание персональной информации, а также привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег», — предупреждает ведомство в своем telegram-канале. В пресс-службе добавляют, что лучшим вариантом будет игнорирование и блокировка подозрительного пользователя. Однако если вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо заявить об этом в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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