Пермские власти отказались от строительства трамвайных путей на Средней дамбе

На Средней дамбе в Перми не будут обустраивать трамвайные пути. Эти работы не предусмотрены в актуальном проекте расширения дороги.
«В проекте расширения Средней дамбы не предусмотрено строительство трамвайных путей. Проект второй очереди развязки актуализируют, чтобы сделать более комфортным выезд к бульвару Гагарина. Сроки работ находятся в процессе согласования», — пишет Business Class со ссылкой на краевой минтранс.
Генплан Перми предусматривает строительство второй очереди моста через Егошиху и обустройство трамвайных путей по улицам Макаренко, Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара. Предполагалось, что они примкнут к путям на бульваре Гагарина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми планируют расширить среднюю дамбу с четырех до шести полос. На строительство в ближайшие три года выделят 1,7 млрд рублей из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года.
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