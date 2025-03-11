Пермские власти отказались от строительства трамвайных путей на Средней дамбе

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При расширении Средней дамбы не планируется обустройство трамвайных путей
При расширении Средней дамбы не планируется обустройство трамвайных путей Фото:

На Средней дамбе в Перми не будут обустраивать трамвайные пути. Эти работы не предусмотрены в актуальном проекте расширения дороги.

«В проекте расширения Средней дамбы не предусмотрено строительство трамвайных путей. Проект второй очереди развязки актуализируют, чтобы сделать более комфортным выезд к бульвару Гагарина. Сроки работ находятся в процессе согласования», — пишет Business Class со ссылкой на краевой минтранс.

Генплан Перми предусматривает строительство второй очереди моста через Егошиху и обустройство трамвайных путей по улицам Макаренко, Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара. Предполагалось, что они примкнут к путям на бульваре Гагарина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми планируют расширить среднюю дамбу с четырех до шести полос. На строительство в ближайшие три года выделят 1,7 млрд рублей из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года. 

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На Средней дамбе в Перми не будут обустраивать трамвайные пути. Эти работы не предусмотрены в актуальном проекте расширения дороги. «В проекте расширения Средней дамбы не предусмотрено строительство трамвайных путей. Проект второй очереди развязки актуализируют, чтобы сделать более комфортным выезд к бульвару Гагарина. Сроки работ находятся в процессе согласования», — пишет Business Class со ссылкой на краевой минтранс. Генплан Перми предусматривает строительство второй очереди моста через Егошиху и обустройство трамвайных путей по улицам Макаренко, Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара. Предполагалось, что они примкнут к путям на бульваре Гагарина. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми планируют расширить среднюю дамбу с четырех до шести полос. На строительство в ближайшие три года выделят 1,7 млрд рублей из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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