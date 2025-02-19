19 февраля 2025

Власти Пермского края выделят деньги на расширение дамбы на улице Революции

© Служба новостей «URA.RU»
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На Средней дамбе сделают еще две полосы
На Средней дамбе сделают еще две полосы Фото:

В Перми планируют расширить среднюю дамбу до шести полос. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Строительство путепровода на улице Революции будет дополнительно профинансировано. Средняя дамба будет расширена с четырех полос до шести», — сказано на сайте регионального правительства

Уточняется, что на строительство дамбы выделят 1,7 млрд рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года.

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В Перми планируют расширить среднюю дамбу до шести полос. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Строительство путепровода на улице Революции будет дополнительно профинансировано. Средняя дамба будет расширена с четырех полос до шести», — сказано на сайте регионального правительства Уточняется, что на строительство дамбы выделят 1,7 млрд рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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