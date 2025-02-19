Власти Пермского края выделят деньги на расширение дамбы на улице Революции

На Средней дамбе сделают еще две полосы
В Перми планируют расширить среднюю дамбу до шести полос. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Строительство путепровода на улице Революции будет дополнительно профинансировано. Средняя дамба будет расширена с четырех полос до шести», — сказано на сайте регионального правительства
Уточняется, что на строительство дамбы выделят 1,7 млрд рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Проект хотят завершить до 2027 года.
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