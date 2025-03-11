11 марта 2025

Выросло число заразившихся опасной инфекцией в СУНЦ УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь
Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество заболевших кишечной инфекцией с 27 до 31 человека. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«За медпомощью обратились: 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному», — пояснили в ведомстве.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество заболевших кишечной инфекцией с 27 до 31 человека. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «За медпомощью обратились: 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному», — пояснили в ведомстве. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...