В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество заболевших кишечной инфекцией с 27 до 31 человека. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«За медпомощью обратились: 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному», — пояснили в ведомстве.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант.
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