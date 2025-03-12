Налоги с трудовых мигрантов в России выросли на 120 млрд рублей

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Налоги с мигрантов в 2024 году выросли на 16%
Налоги с мигрантов в 2024 году выросли на 16% Фото:

Налоги с доходов трудовых мигрантов, работающих в РФ по патентам, выросли более чем на 16% и составили свыше 123 миллиардов рублей за 2024 год. Это следует из данных официального представителя МВД России Ирины Волк. 

«На 16,1% возросла поступившая в бюджеты регионов России сумма налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что сумма превысила 123 миллиарда рублей.

Кроме того, Волк сообщила о росте числа оформленных документов для иностранцев, позволяющих им официально трудиться в РФ. В прошлом году количество таких документов превысило два миллиона, а уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками увеличилось до трех миллионов. Также на 9% сократилось число преступлений, в которых участвовали иностранцы.

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Налоги с доходов трудовых мигрантов, работающих в РФ по патентам, выросли более чем на 16% и составили свыше 123 миллиардов рублей за 2024 год. Это следует из данных официального представителя МВД России Ирины Волк.  «На 16,1% возросла поступившая в бюджеты регионов России сумма налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что сумма превысила 123 миллиарда рублей. Кроме того, Волк сообщила о росте числа оформленных документов для иностранцев, позволяющих им официально трудиться в РФ. В прошлом году количество таких документов превысило два миллиона, а уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками увеличилось до трех миллионов. Также на 9% сократилось число преступлений, в которых участвовали иностранцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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