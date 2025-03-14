В Раде заявили, что главный соратник Зеленского «сливает» его ради сделки с РФ

Депутат Рады Дубинский: Ермак хочет сместить Зеленского из-за несговорчивости
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Андрей Ермак «сливает» Владимира Зеленского, заявил депутат Дубинский
Андрей Ермак «сливает» Владимира Зеленского, заявил депутат Дубинский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак «сливает» главу Украины. Якобы соратник Зеленского пытается угодить России и США на фоне несговорчивости своего начальника. 

«Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского. <...> Ермак просто выполняет отведенную ему роль — угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского», — написал Дубинский в telegram-канале. Депутат считает, что «свита поняла, что дутый король тащит их в пропасть». 

Газета Financial Times сообщала похожий тезис. По информации издания, Зеленский находится на финальном этапе своего правения. Якобы в политкругах в Киеве уже обсуждают смещение политика. Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены.

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Опозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак «сливает» главу Украины. Якобы соратник Зеленского пытается угодить России и США на фоне несговорчивости своего начальника.  «Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского. <...> Ермак просто выполняет отведенную ему роль — угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского», — написал Дубинский в telegram-канале. Депутат считает, что «свита поняла, что дутый король тащит их в пропасть».  Газета Financial Times сообщала похожий тезис. По информации издания, Зеленский находится на финальном этапе своего правения. Якобы в политкругах в Киеве уже обсуждают смещение политика. Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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