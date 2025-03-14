Опозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак «сливает» главу Украины. Якобы соратник Зеленского пытается угодить России и США на фоне несговорчивости своего начальника.
«Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского. <...> Ермак просто выполняет отведенную ему роль — угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского», — написал Дубинский в telegram-канале. Депутат считает, что «свита поняла, что дутый король тащит их в пропасть».
Газета Financial Times сообщала похожий тезис. По информации издания, Зеленский находится на финальном этапе своего правения. Якобы в политкругах в Киеве уже обсуждают смещение политика. Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.