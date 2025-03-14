Спор администрации пермской Чердыни и Росприроднадзора дошел до ВС РФ

Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу Западно-Уральского управления Росприроднадзора против администрации Чердынского городского округа (Пермский край). Ведомство пытается взыскать с муниципалитета более 692 тысяч рублей за ущерб, нанесенный почвам.
«Арбитражный суд Уральского округа в удовлетворении требований ведомства отказали. В решениях сказано, что в материалах дела отсутствуют доказательства, которые позволяют определить виновное в загрязнении лицо и источник образования загрязняющих веществ. Жалоба Росприроднадзора направлена в ВС и будет рассмотрена 15 апреля», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Конфликт начался после обнаружения Росприроднадзором разлива нефти на территории Чердынского округа в 2022 году, что привело к значительному загрязнению почвы. Администрация отрицает свою причастность, обосновывая отказ в выплате компенсации отсутствием доказательств своей вины.
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