Посол РФ в Италии назвал слова Захаровой защитой от нападок президента Маттареллы

Высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о заявлении президента Италии Серджо Маттареллы являются защитой Москвы от нападок. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД республики.
«Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как „словесную атаку“, а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию», — рассказал Парамонов журналистам. Он добавил, что публичные высказывания Маттареллы содержат недостоверные сравнения, которые могут быть восприняты как оскорбление для России.
По словам посла, во время состоявшейся встречи стороны достигли взаимопонимания о необходимости более эффективного использования существующих дипломатических каналов. Это поможет предотвратить серьезные недоразумения и возможные конфликты в отношениях между двумя государствами.
Конфликт между Италией и Россией разгорелся после того, как Маттарелла выразил обеспокоенность в связи с использованием Россией, по его мнению, агрессивной ядерной риторики в контексте украинского кризиса. Захарова 13 марта опровергла утверждения президента Италии, назвав их ложью. В ответ на эти обвинения министр иностранных дел Италии Антонио Таяни распорядился вызвать российского посла для обсуждения инцидента.
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