В ХМАО работодатели массово ищут продавцов и водителей

В ХМАО самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года стали продавцы-консультанты, кассиры и водители. По данным аналитиков портала HH.ru, на эти должности опубликовано больше всех вакансий в регионе.
«По итогам 2024 года в ХМАО работодатели чаще всего искали специалистов на должность продавца-консультанта и продавца-кассира (8 143 вакансии), а также водители (8 069 вакансий). При этом их средние зарплаты составляли 51 и 146,3 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU.
В топ самых востребованных в округе специалистов вошли также менеджеры по продажам с зарплатой почти 80 тысяч рублей и машинисты — 165,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что за год у всех работников выросли доходы, но больше всего этот показатель изменился у водителей. Их зарплаты увеличились на 25%.
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