16 марта 2025
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В ХМАО работодатели массово ищут продавцов и водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО средняя зарплата кассира составляет 51 тысячу рублей
В ХМАО средняя зарплата кассира составляет 51 тысячу рублей Фото:

В ХМАО самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года стали продавцы-консультанты, кассиры и водители. По данным аналитиков портала HH.ru, на эти должности опубликовано больше всех вакансий в регионе.

«По итогам 2024 года в ХМАО работодатели чаще всего искали специалистов на должность продавца-консультанта и продавца-кассира (8 143 вакансии), а также водители (8 069 вакансий). При этом их средние зарплаты составляли 51 и 146,3 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU.

В топ самых востребованных в округе специалистов вошли также менеджеры по продажам с зарплатой почти 80 тысяч рублей и машинисты — 165,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что за год у всех работников выросли доходы, но больше всего этот показатель изменился у водителей. Их зарплаты увеличились на 25%.

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В ХМАО самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года стали продавцы-консультанты, кассиры и водители. По данным аналитиков портала HH.ru, на эти должности опубликовано больше всех вакансий в регионе. «По итогам 2024 года в ХМАО работодатели чаще всего искали специалистов на должность продавца-консультанта и продавца-кассира (8 143 вакансии), а также водители (8 069 вакансий). При этом их средние зарплаты составляли 51 и 146,3 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU. В топ самых востребованных в округе специалистов вошли также менеджеры по продажам с зарплатой почти 80 тысяч рублей и машинисты — 165,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что за год у всех работников выросли доходы, но больше всего этот показатель изменился у водителей. Их зарплаты увеличились на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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