22 декабря 2024

В Пермском крае улучшилось качество жизни

Пермский край занял 19 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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В итоговом рейтинге регионов страны Пермский край оказался на 19 месте
В итоговом рейтинге регионов страны Пермский край оказался на 19 месте Фото:

Пермский край занял 19-е место в итоговом рейтинге качества жизни регионов РФ за 2024 год по версии РИА Новости. Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта. 

«Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2024. Пермский край — 60 баллов, позиция № 19», — сообщается в рейтинге РИА Новости. В 2023 году регион находился на 21 месте в рейтинге.

Лидерами «Итогового рейтинга регионов» стали Москва и Санкт-Петербург, получившие 86 и 83 балла. А в аутсайдерах оказались республика Ингушетия и республика Тыва, которые получили около 25 баллов. В новых регионах России исследование не проводилось.

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня». Он построен на основе комплексного учета разных показателей, среди которых — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников. Это исследования Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.

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Пермский край занял 19-е место в итоговом рейтинге качества жизни регионов РФ за 2024 год по версии РИА Новости. Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.  «Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2024. Пермский край — 60 баллов, позиция № 19», — сообщается в рейтинге РИА Новости. В 2023 году регион находился на 21 месте в рейтинге. Лидерами «Итогового рейтинга регионов» стали Москва и Санкт-Петербург, получившие 86 и 83 балла. А в аутсайдерах оказались республика Ингушетия и республика Тыва, которые получили около 25 баллов. В новых регионах России исследование не проводилось. Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня». Он построен на основе комплексного учета разных показателей, среди которых — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников. Это исследования Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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