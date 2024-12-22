В Пермском крае улучшилось качество жизни

Пермский край занял 19-е место в итоговом рейтинге качества жизни регионов РФ за 2024 год по версии РИА Новости. Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
«Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2024. Пермский край — 60 баллов, позиция № 19», — сообщается в рейтинге РИА Новости. В 2023 году регион находился на 21 месте в рейтинге.
Лидерами «Итогового рейтинга регионов» стали Москва и Санкт-Петербург, получившие 86 и 83 балла. А в аутсайдерах оказались республика Ингушетия и республика Тыва, которые получили около 25 баллов. В новых регионах России исследование не проводилось.
Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня». Он построен на основе комплексного учета разных показателей, среди которых — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников. Это исследования Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!