Пермские власти будут самостоятельно демонтировать «неправильные» вывески

Глава Перми Эдуард Соснин внес в Законодательное собрание региона проект закона, разрешающий органам местного самоуправления самостоятельно демонтировать вывески, которые портят архитектурный облик города.
«Раньше вывески, нарушающие правила размещения, демонтировали в принудительном порядке в Перми. После протеста прокуратуры пермские власти решили внести изменения в действующее законодательство», — сообщает telegram-канал краевого парламента.
В 2024 году в краевой столице было выявлено около 5 тысяч незаконных вывесок. Почти 800 из них были у киосков и ларьков. Законопроект хотят рассмотреть на апрельском заседании Заксобрания.
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