17 марта 2025

Пермские власти будут самостоятельно демонтировать «неправильные» вывески

Пермские власти будут самостоятельно демонтировать незаконные вывески
© Служба новостей «URA.RU»
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Только в 2024 году в Перми выявили около 5 тысяч незаконных вывесок
Только в 2024 году в Перми выявили около 5 тысяч незаконных вывесок Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин внес в Законодательное собрание региона проект закона, разрешающий органам местного самоуправления самостоятельно демонтировать вывески, которые портят архитектурный облик города.

«Раньше вывески, нарушающие правила размещения, демонтировали в принудительном порядке в Перми. После протеста прокуратуры пермские власти решили внести изменения в действующее законодательство», — сообщает telegram-канал краевого парламента.

В 2024 году в краевой столице было выявлено около 5 тысяч незаконных вывесок. Почти 800 из них были у киосков и ларьков. Законопроект хотят рассмотреть на апрельском заседании Заксобрания.

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Глава Перми Эдуард Соснин внес в Законодательное собрание региона проект закона, разрешающий органам местного самоуправления самостоятельно демонтировать вывески, которые портят архитектурный облик города. «Раньше вывески, нарушающие правила размещения, демонтировали в принудительном порядке в Перми. После протеста прокуратуры пермские власти решили внести изменения в действующее законодательство», — сообщает telegram-канал краевого парламента. В 2024 году в краевой столице было выявлено около 5 тысяч незаконных вывесок. Почти 800 из них были у киосков и ларьков. Законопроект хотят рассмотреть на апрельском заседании Заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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