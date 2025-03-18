Власти Петербурга потратили 13,5 млрд рублей на засекреченные цели

В 2024 году из Резервного фонда Санкт-Петербурга было потрачено 13,5 млрд рублей на засекреченные цели, что составляет примерно четверть от запланированного бюджета. По данным законопроекта об исполнении бюджета города, размещенном на сайте Смольного, общий размер Резервного фонда на начало года составлял 44,7 млрд рублей, из которых к концу года не были использованы 31,2 млрд рублей.
«За 2024 год из городского Резервного фонда потратили 13,5 млрд рублей. Это четверть от того, что закладывали в бюджет», — обратила внимание «Фонтанка».
Большая часть расходов Резервного фонда была направлена на нужды комитета по строительству и комитета по социальной политике. Комитет по строительству использовал 7,9 млрд рублей, в то время как комитет по социальной политике распределил около пяти млрд рублей. Эти средства были выделены в соответствии с постановлениями правительства и имели ограниченный доступ к информации (гриф ДСП). Для сравнения, в 2023 году из Резервного фонда было потрачено значительно больше — 34 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей также были расходами под грифом ДСП.
Проблема прозрачности расходования средств Резервного фонда неоднократно поднималась в Законодательном собрании Петербурга. В частности, обсуждались вопросы закрытых статей расходов, которые защищены по соображениям безопасности. Несмотря на критику, власти города утверждают, что нарушений законодательства в этом процессе нет.
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