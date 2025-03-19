В ЦИК РФ вручили путевки в «Артек» лучшим пермским школьникам

Трое пермских школьников стали победителями федерального этапа Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». На заседании ЦИК 19 марта зампредседателя комиссии Николай Булаев вручил им призы, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Одной из наград стали путевки в «Артек».
«Заключительный этап олимпиады проводился в форме интеллектуальной игры по раундам. Александр Кулешов из Березников и Мария Бушуева из Кудымкара стали победителями Олимпиады, набрав максимум баллов и опередив 34 десятиклассников из 26 регионов нашей страны. Награды победителям были вручены на заседании ЦИК», — говорится в сообщении.
Также победителем стал Артем Кузнецов из Соликамска. Он обошел 56 соперников из 38 регионов. В качестве приза он получит дополнительные баллы для поступления в Московский государственный юридический университет им. Кутафина, куда он и планирует подавать документы. Второе место — у Данила Щербакова из Косы. «Ребята из Пермского края продемонстрировали хороший результат и высокий класс подготовки. И в очередной раз доказали, что Пермь по праву получила в текущем году статус молодёжной столицы России», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.
Олимпиада «Софиум» проводится с целью формирования у ребят интереса к предвыборным процессам и подготовки будущих специалистов в области избирательного права. Школьники разбирают разные кейсы, связанные с выборами.
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