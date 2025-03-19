Главный парк Екатеринбурга ждет масштабное обновление

В екатеринбургском парке Маяковского уберут аттракцион и обновят фудкорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по новому сезону Летнего театра и парк Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского
Резидентов парка выберут на конкурсной основе Фото:

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского готовится к масштабным переменам: екатеринбуржцев предупредили, что в новом летнем сезоне оттуда уберут один из аттракционов. Кроме этого, пишет в соцсетях пресс-служба парка, обновится фудкорт, а горожанам предлагают определить сценарий благоустройства территории.

«Один из экстремальных аттракционов уходит на заслуженный отдых, и мы ищем смелую идею для его замены — безопасную, но способную подарить гостям море новых эмоций. Отдельное внимание — территории между верхним полем и фан-зоной (сейчас там вывеска „Дивного места“). Мы открыты к любым предложениям: будь то арт-объекты, зоны отдыха или интерактивные проекты. Важно, чтобы пространство стало гармоничным продолжением парка», — написала команда ЦПКиО в своем telegram-канале.

Также появятся локации с аквагримом и открытый VR-павильон. Обновится и фудкорт: планируется добавить точки с кофе, выпечкой, полезным перекусом, мороженым, кукурузой, сладкой ватой и квасом.

Новых резидентов будут выбирать на конкурсных условиях. Это, как уже писало URA.RU, ответ на претензии прокуратуры, которая искала в парке коррупцию при организации уличной торговли. Все суды ЦПКиО пока выигрывает.

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Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского готовится к масштабным переменам: екатеринбуржцев предупредили, что в новом летнем сезоне оттуда уберут один из аттракционов. Кроме этого, пишет в соцсетях пресс-служба парка, обновится фудкорт, а горожанам предлагают определить сценарий благоустройства территории. «Один из экстремальных аттракционов уходит на заслуженный отдых, и мы ищем смелую идею для его замены — безопасную, но способную подарить гостям море новых эмоций. Отдельное внимание — территории между верхним полем и фан-зоной (сейчас там вывеска „Дивного места“). Мы открыты к любым предложениям: будь то арт-объекты, зоны отдыха или интерактивные проекты. Важно, чтобы пространство стало гармоничным продолжением парка», — написала команда ЦПКиО в своем telegram-канале. Также появятся локации с аквагримом и открытый VR-павильон. Обновится и фудкорт: планируется добавить точки с кофе, выпечкой, полезным перекусом, мороженым, кукурузой, сладкой ватой и квасом. Новых резидентов будут выбирать на конкурсных условиях. Это, как уже писало URA.RU, ответ на претензии прокуратуры, которая искала в парке коррупцию при организации уличной торговли. Все суды ЦПКиО пока выигрывает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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