Главный парк Екатеринбурга ждет масштабное обновление

В екатеринбургском парке Маяковского уберут аттракцион и обновят фудкорт

19 марта 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Резидентов парка выберут на конкурсной основе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского готовится к масштабным переменам: екатеринбуржцев предупредили, что в новом летнем сезоне оттуда уберут один из аттракционов. Кроме этого, пишет в соцсетях пресс-служба парка, обновится фудкорт, а горожанам предлагают определить сценарий благоустройства территории. «Один из экстремальных аттракционов уходит на заслуженный отдых, и мы ищем смелую идею для его замены — безопасную, но способную подарить гостям море новых эмоций. Отдельное внимание — территории между верхним полем и фан-зоной (сейчас там вывеска „Дивного места“). Мы открыты к любым предложениям: будь то арт-объекты, зоны отдыха или интерактивные проекты. Важно, чтобы пространство стало гармоничным продолжением парка», — написала команда ЦПКиО в своем telegram-канале. Также появятся локации с аквагримом и открытый VR-павильон. Обновится и фудкорт: планируется добавить точки с кофе, выпечкой, полезным перекусом, мороженым, кукурузой, сладкой ватой и квасом. Новых резидентов будут выбирать на конкурсных условиях. Это, как уже писало URA.RU, ответ на претензии прокуратуры, которая искала в парке коррупцию при организации уличной торговли. Все суды ЦПКиО пока выигрывает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского готовится к масштабным переменам: екатеринбуржцев предупредили, что в новом летнем сезоне оттуда уберут один из аттракционов. Кроме этого, пишет в соцсетях пресс-служба парка, обновится фудкорт, а горожанам предлагают определить сценарий благоустройства территории. «Один из экстремальных аттракционов уходит на заслуженный отдых, и мы ищем смелую идею для его замены — безопасную, но способную подарить гостям море новых эмоций. Отдельное внимание — территории между верхним полем и фан-зоной (сейчас там вывеска „Дивного места“). Мы открыты к любым предложениям: будь то арт-объекты, зоны отдыха или интерактивные проекты. Важно, чтобы пространство стало гармоничным продолжением парка», — написала команда ЦПКиО в своем telegram-канале. Также появятся локации с аквагримом и открытый VR-павильон. Обновится и фудкорт: планируется добавить точки с кофе, выпечкой, полезным перекусом, мороженым, кукурузой, сладкой ватой и квасом. Новых резидентов будут выбирать на конкурсных условиях. Это, как уже писало URA.RU, ответ на претензии прокуратуры, которая искала в парке коррупцию при организации уличной торговли. Все суды ЦПКиО пока выигрывает.