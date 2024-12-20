Главный парк Екатеринбурга побеждает прокуратуру в споре на сотни миллионов рублей

Кассация встала на сторону ЦПКиО в его споре со свердловской прокуратурой

20 декабря 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Исход противостояния имеет для ЦПКиО принципиальное значение Фото: Размик Закарян © URA.RU Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского удачлив в судах с прокуратурой Свердловской области, которая требует разорвать контракты с торговцами едой и развлечениями. Сразу по двум искам кассационная инстанция подтвердила решения нижестоящих в пользу ЦПКиО. Информация об этом содержит в картотеке арбитражного суда Уральского округа. В декабре 2023 года прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ей не понравилось, что бизнесмены платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, и она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему зарабатывать более 200 миллионов рублей ежегодно и не обременять городской бюджет. На текущий момент есть движение лишь по трем искам, где соответчиками являются ООО «Хороший день», ИП Родичева Юлия Вадимовна (разорвать контракты с ними требует лично прокурор области Борис Крылов), ИП Бушманова Людмила Анатольевна и ИП Максимов Валерий Николаевич. Уступив в свердловском арбитраже и 17-м апелляционном суде Перми, прокуратура обратилась в кассацию. Новость по теме Главный парк Екатеринбурга пошел на уступку в битве с прокуратурой за миллионы «Решение арбитражного суда Свердловской области <…> и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <…> по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу прокуратуры Свердловской области — без удовлетворения», — говорится в решениях по искам к ООО «Хороший день» и Юлии Родичевой, а также к Валерию Максимову. «Иск к ИП Бушмановой рассмотрят после праздников», — знает источник агентства. Высока вероятность, что, если прокуратура не пойдет в Верховный суд РФ, по остальным восьми искам будут приняты аналогичные решения. Ведь суды специально взяли паузу, выжидая: статистику себе портить не хочет никто. Несмотря на успехи в судах, ЦПКиО уже пошел на уступку надзорному ведомству. В парке делают более прозрачной процедуру выбора арендаторов. Решения будет специальная комиссия, в нее входят три представителя набсовета парка, директор ЦПКиО Павел Зубакин, начальник городского управления культуры Илья Марков, а также чиновники из департамента мэрии по уличной торговле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского удачлив в судах с прокуратурой Свердловской области, которая требует разорвать контракты с торговцами едой и развлечениями. Сразу по двум искам кассационная инстанция подтвердила решения нижестоящих в пользу ЦПКиО. Информация об этом содержит в картотеке арбитражного суда Уральского округа. В декабре 2023 года прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ей не понравилось, что бизнесмены платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, и она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему зарабатывать более 200 миллионов рублей ежегодно и не обременять городской бюджет. На текущий момент есть движение лишь по трем искам, где соответчиками являются ООО «Хороший день», ИП Родичева Юлия Вадимовна (разорвать контракты с ними требует лично прокурор области Борис Крылов), ИП Бушманова Людмила Анатольевна и ИП Максимов Валерий Николаевич. Уступив в свердловском арбитраже и 17-м апелляционном суде Перми, прокуратура обратилась в кассацию. «Решение арбитражного суда Свердловской области <…> и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <…> по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу прокуратуры Свердловской области — без удовлетворения», — говорится в решениях по искам к ООО «Хороший день» и Юлии Родичевой, а также к Валерию Максимову. «Иск к ИП Бушмановой рассмотрят после праздников», — знает источник агентства. Высока вероятность, что, если прокуратура не пойдет в Верховный суд РФ, по остальным восьми искам будут приняты аналогичные решения. Ведь суды специально взяли паузу, выжидая: статистику себе портить не хочет никто. Несмотря на успехи в судах, ЦПКиО уже пошел на уступку надзорному ведомству. В парке делают более прозрачной процедуру выбора арендаторов. Решения будет специальная комиссия, в нее входят три представителя набсовета парка, директор ЦПКиО Павел Зубакин, начальник городского управления культуры Илья Марков, а также чиновники из департамента мэрии по уличной торговле.