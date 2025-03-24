ПВО армии России отбили украинские дроны на подлете к Ростову

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ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область
ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На подлете к Ростову-на-Дону и в шести районах региона были сбиты несколько беспилотник армии Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле также не обнаружено.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА <...> на подлете к Ростову», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он добавил, что также украинские беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Зерноградском, Мясниковском, Красносулинском, Усть-Донецком районах и в Новошахтинске. 

Кроме того, ВСУ и 23 марта совершили атаку на регион. Так, повреждения получили жилые жома здания и автомобиль. Среди пострадавших двое человек, еще один погиб. В связи с этим в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации. 

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На подлете к Ростову-на-Дону и в шести районах региона были сбиты несколько беспилотник армии Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле также не обнаружено. «Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА <...> на подлете к Ростову», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он добавил, что также украинские беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Зерноградском, Мясниковском, Красносулинском, Усть-Донецком районах и в Новошахтинске.  Кроме того, ВСУ и 23 марта совершили атаку на регион. Так, повреждения получили жилые жома здания и автомобиль. Среди пострадавших двое человек, еще один погиб. В связи с этим в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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