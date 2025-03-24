ПВО армии России отбили украинские дроны на подлете к Ростову

На подлете к Ростову-на-Дону и в шести районах региона были сбиты несколько беспилотник армии Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле также не обнаружено.
«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА <...> на подлете к Ростову», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он добавил, что также украинские беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Зерноградском, Мясниковском, Красносулинском, Усть-Донецком районах и в Новошахтинске.
Кроме того, ВСУ и 23 марта совершили атаку на регион. Так, повреждения получили жилые жома здания и автомобиль. Среди пострадавших двое человек, еще один погиб. В связи с этим в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации.
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