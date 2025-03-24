NYT: Украина и США могут провести дополнительные переговоры в Саудовской Аравии

Украинская делегация планирует провести в понедельник, 24 марта, дополнительные дискуссии с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает украинский чиновник.
«Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками», — пишет The New York Times. Газета ссылается на свой источник среди чиновников Украины. По информации издания, американские политики могут продолжать проводить встречи с российскими и украинскими представителями на Ближнем Востоке с целью обсуждения условий потенциального ограниченного перемирия.
В понедельник начался новый этап российско-американских переговоров. Это событие следует за завершением предыдущего раунда переговоров между делегацией Украины и Штатами, которое прошло в столице Саудовской Аравии.
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