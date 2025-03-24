В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: онлайн-трансляция

24 марта 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Россию на переговорах будут представлять Карасин и Беседа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины.



Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Представлять Штаты будут директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники спецпосланника Кита Келлога. Подробности встречи — в онлайн-трансляции URA.RU. 12:45 Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал "Рада". 12:17 Переговоры официально начались. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море. 12:06 Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. 12:03 Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом сообщают СМИ с места события. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины. Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Представлять Штаты будут директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники спецпосланника Кита Келлога. Подробности встречи — в онлайн-трансляции URA.RU. 12:45 24.03.2025 Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал "Рада". 12:17 24.03.2025 Переговоры официально начались. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море. 12:06 24.03.2025 Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. 12:03 24.03.2025 Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом сообщают СМИ с места события.