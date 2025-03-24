В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: онлайн-трансляция

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Подписание соглашения между ЮУрГУ и НПО Сплав. Челябинск , микрофон, конференц зал, переговорная комната, стол для переговоров
Россию на переговорах будут представлять Карасин и Беседа Фото:

В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины.

Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Представлять Штаты будут директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники спецпосланника Кита Келлога. Подробности встречи — в онлайн-трансляции URA.RU.

12:45 24.03.2025 Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал "Рада".

12:17 24.03.2025 Переговоры официально начались. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море.

12:06 24.03.2025 Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию.

12:03 24.03.2025 Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом сообщают СМИ с места события.

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В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины. Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Представлять Штаты будут директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники спецпосланника Кита Келлога. Подробности встречи — в онлайн-трансляции URA.RU. 12:45 24.03.2025 Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал "Рада". 12:17 24.03.2025 Переговоры официально начались. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море. 12:06 24.03.2025 Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. 12:03 24.03.2025 Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом сообщают СМИ с места события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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