Телевидение и радио перестанут работать в Свердловской области

Жителей нескольких городов Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 26 по 28 марта. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Каналы, относящиеся к РТРС-1, не будут работать 26 марта в поселке Юшала с 08:00 до 12:00. В этот же день с 07:00 до 15:00 перебои ожидаются в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском на РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести ФМ, Воскресение, Радио ВЕРА, Радио Сибирь, Наше радио, Маруся ФМ.
Профилактические работы на вышках 27 марта проведут в Нижней Салде, что приведет к сбоям на РТРС-1 и РТРС-2 с 11:00 до 12:15. На следующий день с 07:00 до 15:00 в Асбесте перестанут работать мультиплексы РТРС-1, РТРС-2 и Радио России, Волна ФМ, Воскресение.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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