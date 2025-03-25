Появились кадры момента взрыва газа в жилом доме в Махачкале

В сети появились видеозаписи, запечатлевшие момент взрыва газа в жилом доме на улице Шамиля в Махачкале. На кадрах показаны первые минуты ЧП.
На видео отчетливо слышен громкий взрыв, после чего части окон и разбитое стекло падают вниз. Люди в спешке покидают машины и здания.
По данным МЧС, в результате инцидента пострадала одна квартира, два человека получили травмы, а 150 жильцов были эвакуированы. Взрывной волной также были повреждены окна в пяти соседних домах. На месте работают спасатели, которые разбирают конструкции, устраняют последствия и оказывают помощь. Ведутся работы по восстановлению пострадавшего здания, ситуация находится под контролем экстренных служб.
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