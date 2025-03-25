Появились кадры момента взрыва газа в жилом доме в Махачкале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели МЧС России разбирают шаткие конструкции и оказывают помощь людям в Махачкале
Спасатели МЧС России разбирают шаткие конструкции и оказывают помощь людям в Махачкале Фото:

В сети появились видеозаписи, запечатлевшие момент взрыва газа в жилом доме на улице Шамиля в Махачкале. На кадрах показаны первые минуты ЧП. 

На видео отчетливо слышен громкий взрыв, после чего части окон и разбитое стекло падают вниз. Люди в спешке покидают машины и здания. 

По данным МЧС, в  результате инцидента пострадала одна квартира, два человека получили травмы, а 150 жильцов были эвакуированы. Взрывной волной также были повреждены окна в пяти соседних домах. На месте работают спасатели, которые разбирают конструкции, устраняют последствия и оказывают помощь. Ведутся работы по восстановлению пострадавшего здания, ситуация находится под контролем экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появились видеозаписи, запечатлевшие момент взрыва газа в жилом доме на улице Шамиля в Махачкале. На кадрах показаны первые минуты ЧП.  На видео отчетливо слышен громкий взрыв, после чего части окон и разбитое стекло падают вниз. Люди в спешке покидают машины и здания.  По данным МЧС, в  результате инцидента пострадала одна квартира, два человека получили травмы, а 150 жильцов были эвакуированы. Взрывной волной также были повреждены окна в пяти соседних домах. На месте работают спасатели, которые разбирают конструкции, устраняют последствия и оказывают помощь. Ведутся работы по восстановлению пострадавшего здания, ситуация находится под контролем экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...