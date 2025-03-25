В Махачкале на улице Пролетарской произошел взрыв газовоздушной смеси, и начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Дагестан Ахмед Байбатыров рассказал о первых минутах реагирования на ЧП.
«По системе 112 поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси по улице Пролетарская. По прибытии было установлено, что в результате пострадала одна квартира, два человека получили травмы, 150 человек были эвакуированы», — заявил Байбатыров, видео опубликовано в telegram-канале МЧС России. По их данным, взрыв повредил не только квартиру, но и выбил стекла в пяти близлежащих домах.
Уточняется, что сразу после прибытия спасатели приступили к работе: на месте задействовано достаточно сил для разбора конструкций, устранения последствий и помощи пострадавшим. Ведутся работы по замене стекол и восстановлению здания, включая распил поврежденного замка. Ситуация находится под контролем, спасатели продолжают ликвидацию последствий.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Гапцахской в районе Редукторный Махачкалы, произошел взрыв газа. Инцидент зарегистрирован на седьмом этаже 14-этажного дома. В результате взрыва газа были повреждены окна не только в самом здании, но и в пяти соседних домах. Также повреждения получили автомобили, припаркованные поблизости; по меньшей мере 50 машин во дворе дома были засыпаны осколками стекла и другими фрагментами.
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