Многократный чемпион мира избивал детей на тренировках в спорткомплексе МГИМО

Многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Дудченко подозревается в жестоком обращении с детьми во время тренировок в спорткомплексе МГИМО. Полиция начала проверку после обращения Юлии, матери одного из детей, которые тренировались у Дудченко.
«Многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко проверяет полиция за жестокое обращение с детьми на тренировках в спорткомплексе МГИМО в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Женщина по имени Юлия, заявила, что ее сын пожаловался на жестокие методы тренировок после визита на занятия у Дудченко.
На третьем занятии мать мальчика решила посмотреть, как проходят занятия, и заметила, как спортсмен тянет со всей силы за руки ребенка, а мальчик плачет. После этого инцидента у мальчика появились кровоподтеки, нервный тик и психологическая травма, заявила она. Ребенок начал бояться взрослых и проходит курс лечения у психиатра.
Сообщается, что правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спорткомплексе, которые подтверждают издевательства над детьми. В расследование также вовлечены прокуратура и Следственный комитет. Родители других детей также выразили недовольство методами Дудченко.
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