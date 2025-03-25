Многократный чемпион мира избивал детей на тренировках в спорткомплексе МГИМО

Начата проверка гимнаста Дудченко из-за издевательств над детьми на тренировках
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Многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Дудченко проверяют по обвинению в жестоком обращении с детьми, пишет Mash
Многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Дудченко проверяют по обвинению в жестоком обращении с детьми, пишет Mash Фото:

Многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Дудченко подозревается в жестоком обращении с детьми во время тренировок в спорткомплексе МГИМО. Полиция начала проверку после обращения Юлии, матери одного из детей, которые тренировались у Дудченко.

«Многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко проверяет полиция за жестокое обращение с детьми на тренировках в спорткомплексе МГИМО в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Женщина по имени Юлия, заявила, что ее сын пожаловался на жестокие методы тренировок после визита на занятия у Дудченко.

На третьем занятии мать мальчика решила посмотреть, как проходят занятия, и заметила, как спортсмен тянет со всей силы за руки ребенка, а мальчик плачет. После этого инцидента у мальчика появились кровоподтеки, нервный тик и психологическая травма, заявила она. Ребенок начал бояться взрослых и проходит курс лечения у психиатра.

Сообщается, что правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спорткомплексе, которые подтверждают издевательства над детьми. В расследование также вовлечены прокуратура и Следственный комитет. Родители других детей также выразили недовольство методами Дудченко.

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Многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Дудченко подозревается в жестоком обращении с детьми во время тренировок в спорткомплексе МГИМО. Полиция начала проверку после обращения Юлии, матери одного из детей, которые тренировались у Дудченко. «Многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко проверяет полиция за жестокое обращение с детьми на тренировках в спорткомплексе МГИМО в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Женщина по имени Юлия, заявила, что ее сын пожаловался на жестокие методы тренировок после визита на занятия у Дудченко. На третьем занятии мать мальчика решила посмотреть, как проходят занятия, и заметила, как спортсмен тянет со всей силы за руки ребенка, а мальчик плачет. После этого инцидента у мальчика появились кровоподтеки, нервный тик и психологическая травма, заявила она. Ребенок начал бояться взрослых и проходит курс лечения у психиатра. Сообщается, что правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спорткомплексе, которые подтверждают издевательства над детьми. В расследование также вовлечены прокуратура и Следственный комитет. Родители других детей также выразили недовольство методами Дудченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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