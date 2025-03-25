В Махачкале ввели режим ЧС после взрыва в доме

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В результате взрыва в доме в Махачкале пострадало около тысячи окон
В результате взрыва в доме в Махачкале пострадало около тысячи окон Фото:

В Махачкале объявлен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщили власти. 

«Режим ЧС муниципального характера введен в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме», — передает ТАСС. В результате инцидента ударной волной было повреждено около одной тысячи квартирных окон в самом доме и соседних зданиях.

Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в четырнадцатиэтажном здании, которое было построено без необходимых разрешений и еще не было введено в эксплуатацию. Газовая инфраструктура была подключена к зданию всего лишь шесть месяцев назад. В результате взрыва, произошедшего сегодня утром, пострадали два человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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В Махачкале объявлен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщили власти.  «Режим ЧС муниципального характера введен в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме», — передает ТАСС. В результате инцидента ударной волной было повреждено около одной тысячи квартирных окон в самом доме и соседних зданиях. Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в четырнадцатиэтажном здании, которое было построено без необходимых разрешений и еще не было введено в эксплуатацию. Газовая инфраструктура была подключена к зданию всего лишь шесть месяцев назад. В результате взрыва, произошедшего сегодня утром, пострадали два человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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