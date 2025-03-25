25 марта 2025

Свердловская область снизила импортозависимость с помощью оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, сво, танки
Свердловская область значительно снизила долю импорта за счет ВПК Фото:

Свердловская область значительно снизила зависимость от импорта по сравнению с другими регионами России. Ключевую роль в этом сыграла высокая доля военно-промышленного комплекса (ВПК) в экономике региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

«В 2023 году ПЗИ (производственная зависимость от импорта — прим. URA.RU) в регионе составила лишь 1,47%, хотя „более ранние значения здесь всегда превышали средние по стране — 13%“. Также с опережением снижали импортозависимость регионы, где иностранцы были вынуждены выйти из совместных предприятий и прекратить закупки иностранного оборудования для инвестпроектов», — отмечает издание.

Авторы исследования отмечают, что полное импортозамещение в масштабах страны пока не достигнуто. Российские предприятия могут обходиться без зарубежных комплектующих, но все еще зависят от иностранных технологий и оборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область значительно снизила зависимость от импорта по сравнению с другими регионами России. Ключевую роль в этом сыграла высокая доля военно-промышленного комплекса (ВПК) в экономике региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование РАНХиГС. «В 2023 году ПЗИ (производственная зависимость от импорта — прим. URA.RU) в регионе составила лишь 1,47%, хотя „более ранние значения здесь всегда превышали средние по стране — 13%“. Также с опережением снижали импортозависимость регионы, где иностранцы были вынуждены выйти из совместных предприятий и прекратить закупки иностранного оборудования для инвестпроектов», — отмечает издание. Авторы исследования отмечают, что полное импортозамещение в масштабах страны пока не достигнуто. Российские предприятия могут обходиться без зарубежных комплектующих, но все еще зависят от иностранных технологий и оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...