Свердловская область снизила импортозависимость с помощью оружия

Свердловская область значительно снизила зависимость от импорта по сравнению с другими регионами России. Ключевую роль в этом сыграла высокая доля военно-промышленного комплекса (ВПК) в экономике региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование РАНХиГС.
«В 2023 году ПЗИ (производственная зависимость от импорта — прим. URA.RU) в регионе составила лишь 1,47%, хотя „более ранние значения здесь всегда превышали средние по стране — 13%“. Также с опережением снижали импортозависимость регионы, где иностранцы были вынуждены выйти из совместных предприятий и прекратить закупки иностранного оборудования для инвестпроектов», — отмечает издание.
Авторы исследования отмечают, что полное импортозамещение в масштабах страны пока не достигнуто. Российские предприятия могут обходиться без зарубежных комплектующих, но все еще зависят от иностранных технологий и оборудования.
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