В Сургуте зависла судьба газпромовской «свечки» в центре города

Один из знаковых долгостроев Сургута — газпромовская «свечка», не попадет под комплексное развитие территорий. Реконструировать здание в центре города власти города пока также не намерены, передает корреспондент URA.RU.
«В контексте комплексного развития этой территории судьба объекта мне неизвестна. Его назначение как административного здание останется неизменным, не вижу возможностей по реконструкции», — рассказал URA.RU заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. Здание принадлежит муниципалитету, диалог о дальнейших перспективах здания ведется в том числе с региональными властями.
Что касается транспортной нагрузки на территорию, то по условиям соглашения в рамках КРТ, здесь предполагается обустройство парковки. Об этом шел разговор во время обсуждения проектов комплексного развития территорий в Сургуте.
Ране URA.RU сообщало, что власти Сургута подсчитали стоимость завершения строительства здания. Чтобы достроить «свечку», доставшуюся в наследство от «Газпрома», потребуется 6 млрд рублей.
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