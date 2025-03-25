Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин пошел на хитрость для назначения начальника полиции Сургутского района. Эта ставка была вакантной почти год, но наконец главный югорский полицейский присмотрел кандидата из республики Алтай — Владимира Дуброва. Источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что из-за отсутствия свободных должностей замов Дуброву пришлось проявлять себя, числясь в Кондинском районе.
«Перед назначением Ветохин хотел проверить его в деле, но вакантных должностей замов в полиции Сургутского района, чтобы устроить Дуброва врио, не было. Поэтому официально он месяц числился замначальника ОМВД Кондинского района — за 840 километров от Сургута. Но Дубров неплохо проявил себя, так что Ветохин в итоге назначил его главой ОМВД Сургутского района», — рассказал инсайдер.
На сайте УМВД ХМАО опубликована информация о назначении Дуброва. С конца девяностых он работал на Алтае. В последние годы служил в должности начальника территориального отдела.
Ранее URA.RU писало о назначении на пост начальника полиции Сургута Александра Панченко. Он работал вместе с главой УМВД Сергеем Ветохиным на Ставрополье.
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