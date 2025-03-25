25 марта 2025

Глава УМВД ХМАО пошел на хитрость для назначения начальника полиции Сургутского района. Инсайд

Новый глава полиции Сургутского района числился замом ОМВД в другом районе ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицию Сургутского района ХМАО возглавил алтайский силовик
Полицию Сургутского района ХМАО возглавил алтайский силовик Фото:

Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин пошел на хитрость для назначения начальника полиции Сургутского района. Эта ставка была вакантной почти год, но наконец главный югорский полицейский присмотрел кандидата из республики Алтай — Владимира Дуброва. Источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что из-за отсутствия свободных должностей замов Дуброву пришлось проявлять себя, числясь в Кондинском районе.

«Перед назначением Ветохин хотел проверить его в деле, но вакантных должностей замов в полиции Сургутского района, чтобы устроить Дуброва врио, не было. Поэтому официально он месяц числился замначальника ОМВД Кондинского района — за 840 километров от Сургута. Но Дубров неплохо проявил себя, так что Ветохин в итоге назначил его главой ОМВД Сургутского района», — рассказал инсайдер.

На сайте УМВД ХМАО опубликована информация о назначении Дуброва. С конца девяностых он работал на Алтае. В последние годы служил в должности начальника территориального отдела.

Ранее URA.RU писало о назначении на пост начальника полиции Сургута Александра Панченко. Он работал вместе с главой УМВД Сергеем Ветохиным на Ставрополье.

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Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин пошел на хитрость для назначения начальника полиции Сургутского района. Эта ставка была вакантной почти год, но наконец главный югорский полицейский присмотрел кандидата из республики Алтай — Владимира Дуброва. Источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что из-за отсутствия свободных должностей замов Дуброву пришлось проявлять себя, числясь в Кондинском районе. «Перед назначением Ветохин хотел проверить его в деле, но вакантных должностей замов в полиции Сургутского района, чтобы устроить Дуброва врио, не было. Поэтому официально он месяц числился замначальника ОМВД Кондинского района — за 840 километров от Сургута. Но Дубров неплохо проявил себя, так что Ветохин в итоге назначил его главой ОМВД Сургутского района», — рассказал инсайдер. На сайте УМВД ХМАО опубликована информация о назначении Дуброва. С конца девяностых он работал на Алтае. В последние годы служил в должности начальника территориального отдела. Ранее URA.RU писало о назначении на пост начальника полиции Сургута Александра Панченко. Он работал вместе с главой УМВД Сергеем Ветохиным на Ставрополье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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