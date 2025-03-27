Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что ситуация для нового посла РФ в США крайне сложная
Захарова заявила, что ситуация для нового посла РФ в США крайне сложная Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула сложность задач, стоящих перед новым российским послом в США Александром Дарчиевым. По ее словам, многолетние действия предыдущих американских администраций значительно осложнили двусторонние отношения между странами.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.

Ранее новоиспеченный посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон, где он начал исполнение своих официальных обязанностей, пишет RT. Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в восстановлении функционирования дипломатических миссий обеих стран. Дарчиев подчеркнул, что задача, поставленная перед ними руководителями обеих государств, заключается в восстановлении межгосударственных отношений и нормализации работы дипломатических представительств России и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула сложность задач, стоящих перед новым российским послом в США Александром Дарчиевым. По ее словам, многолетние действия предыдущих американских администраций значительно осложнили двусторонние отношения между странами. «Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости. Ранее новоиспеченный посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон, где он начал исполнение своих официальных обязанностей, пишет RT. Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в восстановлении функционирования дипломатических миссий обеих стран. Дарчиев подчеркнул, что задача, поставленная перед ними руководителями обеих государств, заключается в восстановлении межгосударственных отношений и нормализации работы дипломатических представительств России и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...