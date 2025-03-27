27 марта 2025

У нового свердловского губернатора будет две церемонии за день, возможна задержка

Денис Паслер готовится передать власть в Оренбуржье
© Служба новостей «URA.RU»
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Дениса Паслера ждут в Екатеринбурге днем 28 марта
Дениса Паслера ждут в Екатеринбурге днем 28 марта Фото:

Церемонию вступления Дениса Паслера в полномочия врио губернатора Свердловской области могут перенести. Все из-за того, что Паслер днем 28 марта будет передавать власть своему преемнику в Оренбуржье Евгению Солнцеву, рассказал URA.RU источник.

«В полдень по местному времени Паслер будет вручать Солнцеву ключи от своего кабинета в администрации Оренбургской области. Потом сразу на самолет — и в Екатеринбург. Возможно, его представление в уральской столице чуть сдвинется», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, первая встреча врио губернатора Паслера со свердловским истеблишментом намечена на 15:30, потом будет общение с прессой. Представлять Паслера будет уральский полпред президента РФ Артём Жога.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту губернатора родной для него, Паслера, Свердловской области 26 марта. Оренбуржье Паслер возглавлял с 2019 года, а в 2012-2016 годах был свердловским премьером. Все новости о смене губернатора — в сюжете URA.RU.

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Церемонию вступления Дениса Паслера в полномочия врио губернатора Свердловской области могут перенести. Все из-за того, что Паслер днем 28 марта будет передавать власть своему преемнику в Оренбуржье Евгению Солнцеву, рассказал URA.RU источник. «В полдень по местному времени Паслер будет вручать Солнцеву ключи от своего кабинета в администрации Оренбургской области. Потом сразу на самолет — и в Екатеринбург. Возможно, его представление в уральской столице чуть сдвинется», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, первая встреча врио губернатора Паслера со свердловским истеблишментом намечена на 15:30, потом будет общение с прессой. Представлять Паслера будет уральский полпред президента РФ Артём Жога. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту губернатора родной для него, Паслера, Свердловской области 26 марта. Оренбуржье Паслер возглавлял с 2019 года, а в 2012-2016 годах был свердловским премьером. Все новости о смене губернатора — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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