Новый свердловский губернатор Паслер собирает депутатов и силовиков

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер днем 28 марта соберет на знакомство не только членов правительства, но и некоторых депутатов и представителей силовых ведомств. Подробности готовящейся встречи URA.RU раскрыли несколько источников.
«На встречу с Паслером приглашают некоторых депутатов. Принцип, по которому формируется список, не очень понятен», — поделился первый собеседник. По словам второго, на встрече также будут присутствовать руководители силовых ведомств.
Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком: в 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Ожидается, что представит Паслера свердловскому истеблишменту уральский полпред Артем Жога. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!