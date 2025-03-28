Избавляемся от влияния корональной дыры: прогноз магнитных бурь на 29 марта 2025 года

В конце марта Земля попала под воздействие огромной корональной дыры. Это спровоцировало возникновение нескольких магнитных бурь. Рассказываем, повторится ли буря 29 марта 2025 года.
Вспышки на Солнце и корональные дыры в конце марта 2025 года
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 26 марта Земля попала в зону воздействия потока солнечного ветра, обладающего высокой скоростью. Его источником стала самая большая за последние месяцы корональная дыра — участок звездной короны с разреженной плотностью и пониженной температурой.
Крупная корональная дыра большую часть времени своего существования расположена относительно Земли так, что практически не может оказывать на нее влияние, но в конце марта произошло исключение из этого правила. Долетевший до Земли быстрый солнечный ветер вызвал геомагнитные возмущения.
26 марта ученые зафиксировали магнитную бурю средней интенсивности, а 27 марта — слабую бурю. По мнению специалистов, корональная дыра может продолжить влиять на Землю до 28 марта включительно.
Магнитные бури 29 марта 2025 года
По прогнозу специалистов, ночью 29 марта возможны небольшие геомагнитные возмущения. Их силы, по имеющейся сейчас информации, будет недостаточно, чтобы сформировалась магнитная буря.
В течение остальной части суток, по мнению астрофизиков, магнитосфера будет спокойной. Kp-индекс, при помощи которого оценивают силу возмущений в геомагнитном поле, должен держаться в пределах трех баллов из девяти — такой уровень считают нормальным.
Шансы на такое развитие событий оценивают в 68%.В 25% случаев допускают небольшие возмущения в магнитосфере, в 7% — магнитную бурю.
Геомагнитная активность в конце марта и начале апреля 2025 года
По мнению ученых, 30 марта геомагнитная обстановка останется спокойной. Благоприятный период должен продлиться до 4 апреля включительно.
После этого, как считают астрофизики, ситуация кардинально изменится. В течение десяти дней Землю будет лихорадить: 5, 8, 9 и 10 ожидаются магнитные бури, а в остальные дни — всплески геомагнитной активности.
Стоит учитывать, что длительные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер. По мере приближения к дате оценка специалистов может меняться.
Кому вредят магнитные бури
Магнитные бури доставляют неудобства далеко не всем людям. Обычно их влиянию подвержены до 30% населения. К категориям, которые испытывают неудобства в дни бурь, относятся пенсионеры, подростки и люди, имеющие нестабильный гормональный фон.
Пациенты из группы риска могут определять наступление магнитной бури, не заглядывая в прогноз. В такие дни они отмечают головные боли, головокружения, слабость и другие неприятные симптомы. Также может усугубляться течение хронических заболеваний: усиливаться боли в суставах, повышаться или понижаться артериальное давление и так далее.
Что делать, чтобы облегчить состояние в дни магнитных бурь
Приближение магнитной бури не требует активных действий со стороны метеозависимого человека. Наоборот, полезно будет замедлиться — больше отдыхать, соблюдать режим дня, дышать свежим воздухом, не засиживаться на работе. Все это с большой долей вероятности позволит сделать симптомы менее выраженными.
Врачи говорят, что здоровый образ жизни может помочь реже реагировать на изменения космической погоды. Так, будет полезно увеличить уровень физической активности и нормализовать сон.
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