Песков внес ясность в предложение Путина о внешнем управлении Украиной

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Песков заявил о бесконтрольном поведении ВСУ
Песков заявил о бесконтрольном поведении ВСУ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом выдвинул предложение по внешнему управлению Украиной. Это связано с тем, что украинская армия продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам, а национальные подразделения Киева набирают силу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[На Украине] наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны ВСУ. Все сегменты ВСУ не слушают приказов руководства страны, продолжают попытки нанесения ударов по энергообъектам. Если Украина дала приказ, то, очевидно, они не выполняются. <...> Это одна из идей, связанная с введением внешнего управления», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом выдвинул предложение по внешнему управлению Украиной. Это связано с тем, что украинская армия продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам, а национальные подразделения Киева набирают силу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[На Украине] наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны ВСУ. Все сегменты ВСУ не слушают приказов руководства страны, продолжают попытки нанесения ударов по энергообъектам. Если Украина дала приказ, то, очевидно, они не выполняются. <...> Это одна из идей, связанная с введением внешнего управления», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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