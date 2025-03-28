В ХМАО зафиксирован рост детской смертности при ДТП

По итогам 2024 года, в ХМАО возрос уровень детской смертности и травматизма при ДТП. Об этом сообщил руководитель МВД России по ХМАО Сергей Ветохин.
«С помощью технических средств на автодорогах зафиксировано более полутора миллионов правонарушений, пресечено свыше четырех тысяч фактов управления транспортом лицами, не имеющими на это право. Возбуждено более шестисот уголовных дел по фактам повторного управления автотранспортом в состоянии опьянения. Принимаемыми мерами сохранена тенденция снижения аварий, в том числе в состоянии опьянения, раненых и погибших в них лиц, но, к сожалению, зафиксирован рост детей, погибших и получивших травмы в дорожных авариях», — цитируют Ветохина на сайте ведомства.
Вообще, количество ДТП в регионе сократилось на 6,5%. В 2024 году зафиксировано 1208 случаев аварий. В них пострадали 1686 человек (-1,9% к прошлому году), а погибли 118 (-19%). Ветохин отметил, что дорожно-транспортная ситуация оставалась контролируемой.
Недавно в Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки и перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово. Ранее мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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