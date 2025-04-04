Гренландский циклон принесет в Пермский край похолодание и снегопады

Вторжение воздушной массы из Гренландии принесет в Пермский край похолодание. Начиная с середины следующей недели в регионе вероятны обильные снегопады.
«4 апреля на севере края прогнозируются умеренные, а на юге — слабые осадки в виде мокрого снега с дождем. Дневной температурный фон перед этим составит от +2?С на севере края, до +5?С — на юге, в Перми — до +4?С», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
В ночь на 5 апреля на севере и востоке Пермского края ожидается нулевая температура. В краевой столице будет около +2?С до +5…+7?С. На смену прояснениям придут кратковременные дожди и снежная крупа, а на севере — мокрый снег. В воскресенье в дневное время температура воздуха на большей части края будет не выше +1…+3?С, на крайнем юге — до +6?C.
24 марта URA.RU сообщало о том, что тропический воздух из Ирина накрыл Пермь. Это привело к тому, что неделя в городе оказалась теплее нормы на 5-6°C.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!