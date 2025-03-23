Тропический воздух из Ирана накроет Пермь

Тропический воздух из Ирана поднимет температуру воздуха в Пермском крае до +10°C. Текущая неделя будет теплее нормы на 5-6°C.
«Дневная температура в краевой столице будет подниматься до +5...+8°C. В воскресенье, 30 марта, до Пермского края дойдет теплый воздух со стороны Ирана. 30-31 марта могут стать самыми теплыми днями за весь месяц. Столбики термометров достигнут отметки в +10°C и выше. По всей территории региона будет наблюдаться активное таяние снега», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ на официальном сайте.
В воскресенье, 23 марта, в крае закончилась метеорологическая зима. По данным метеорологов, это произошло на неделю дней раньше нормы, а для севера Прикамья — почти на две недели.
23 марта URA.RU сообщало, что в ночном небе над Прикамьем появилось северное сияние. Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для региона — событие перестало быть редкостью.
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