23 марта 2025

Тропический воздух из Ирана накроет Пермь

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ: тропический воздух из Ирана накроет Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
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Текущая неделя будет теплее нормы на 5-6°С
Текущая неделя будет теплее нормы на 5-6°С Фото:

Тропический воздух из Ирана поднимет температуру воздуха в Пермском крае до +10°C. Текущая неделя будет теплее нормы на 5-6°C.

«Дневная температура в краевой столице будет подниматься до +5...+8°C. В воскресенье, 30 марта, до Пермского края дойдет теплый воздух со стороны Ирана. 30-31 марта могут стать самыми теплыми днями за весь месяц. Столбики термометров достигнут отметки в +10°C и выше. По всей территории региона будет наблюдаться активное таяние снега», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ на официальном сайте. 

В воскресенье, 23 марта, в крае закончилась метеорологическая зима. По данным метеорологов, это произошло на неделю дней раньше нормы, а для севера Прикамья — почти на две недели.  

23 марта URA.RU сообщало, что в ночном небе над Прикамьем появилось северное сияние. Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для региона — событие перестало быть редкостью.

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Тропический воздух из Ирана поднимет температуру воздуха в Пермском крае до +10°C. Текущая неделя будет теплее нормы на 5-6°C. «Дневная температура в краевой столице будет подниматься до +5...+8°C. В воскресенье, 30 марта, до Пермского края дойдет теплый воздух со стороны Ирана. 30-31 марта могут стать самыми теплыми днями за весь месяц. Столбики термометров достигнут отметки в +10°C и выше. По всей территории региона будет наблюдаться активное таяние снега», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ на официальном сайте.  В воскресенье, 23 марта, в крае закончилась метеорологическая зима. По данным метеорологов, это произошло на неделю дней раньше нормы, а для севера Прикамья — почти на две недели.   23 марта URA.RU сообщало, что в ночном небе над Прикамьем появилось северное сияние. Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для региона — событие перестало быть редкостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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