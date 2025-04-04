ВСУ шесть раз атаковали энергообъекты РФ за последние сутки

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Энергообъекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях подверглись атакам ВСУ
Энергообъекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях подверглись атакам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение последних суток ВСУ предприняли шесть попыток нападений на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает Минобороны России.

«За прошедшие сутки киевский режим 6 раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что подверглись нападениям объекты на территории Брянской, Тамбовской и Липецкой областей.

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В течение последних суток ВСУ предприняли шесть попыток нападений на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает Минобороны России. «За прошедшие сутки киевский режим 6 раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что подверглись нападениям объекты на территории Брянской, Тамбовской и Липецкой областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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