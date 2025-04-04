ВСУ шесть раз атаковали энергообъекты РФ за последние сутки

Энергообъекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях подверглись атакам ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение последних суток ВСУ предприняли шесть попыток нападений на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает Минобороны России.
«За прошедшие сутки киевский режим 6 раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что подверглись нападениям объекты на территории Брянской, Тамбовской и Липецкой областей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.